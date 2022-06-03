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Сделать город ярче: Ласнамяэская районная управа ищет художников раскрасить уличные стены

Limon.ee
Сделать город ярче: Ласнамяэская районная управа ищет художников раскрасить уличные стены
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Ласнамяэ сделает район еще красивее с помощью стрит-арта.
Ласнамяэ сделает район еще красивее с помощью стрит-арта. Фото: Ласнамяэская районная управа

В этом году при поддержке Ласнамяэская районная управа мы продолжаем добрую традицию и сделаем наш район ещё более ярким и творческим при помощи уличного искусства.

"Благодарим тех, кто связался с нами и прислал потенциальные места, которых было достаточно много и было радостно видеть столько активных людей. Выбор сделан и у нас есть 6 мест, которые получат новый облик и в связи с этим мы открываем конкурс эскизов", –

сообщает на официальной странице в Facebook Ласнамяэская районная управа

Эскизы можно присылать начиная с сегодняшнего дня и до 01.07.2022 на адрес lasnamae@noortekeskus.ee 

Как это сделать? Выберите себе из мест на фотографиях подходящее место, сделайте для него эскиз и пришлите нам, написав также своё имя, возраст и опыт в уличном искусстве. Можно создать несколько эскизов. И это всё! При возникновении вопросов можно также связаться с нами по мейлу, авторы выбранных работ получат оплату за сделанные работы, она зависит от места и это можно отдельно уточнить. Ожидаются работы на тему природа и животный мир, а также эстонские мифы и легенды.

Список мест:

  1. Находящиеся рядом с Läänemere tee 31 бетонные стены (2 штуки, размер идентичный)
  2. Стена рядом с Läänemere tee 45
  3. Бетонные элементы возле Kalevipoja Rimi (4 штуки, размер идентичный)
  4. Трансформаторная будка на Liikuri 20
  5. Трансформаторная будка на Võidujooksu 10
  6. Трансформаторная будка на Pallasti 2
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