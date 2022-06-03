Сделать город ярче: Ласнамяэская районная управа ищет художников раскрасить уличные стены

"Благодарим тех, кто связался с нами и прислал потенциальные места, которых было достаточно много и было радостно видеть столько активных людей. Выбор сделан и у нас есть 6 мест, которые получат новый облик и в связи с этим мы открываем конкурс эскизов", –

Как это сделать? Выберите себе из мест на фотографиях подходящее место, сделайте для него эскиз и пришлите нам, написав также своё имя, возраст и опыт в уличном искусстве. Можно создать несколько эскизов. И это всё! При возникновении вопросов можно также связаться с нами по мейлу, авторы выбранных работ получат оплату за сделанные работы, она зависит от места и это можно отдельно уточнить. Ожидаются работы на тему природа и животный мир, а также эстонские мифы и легенды.