В этом году при поддержке Ласнамяэская районная управа мы продолжаем добрую традицию и сделаем наш район ещё более ярким и творческим при помощи уличного искусства.
Сделать город ярче: Ласнамяэская районная управа ищет художников раскрасить уличные стены
"Благодарим тех, кто связался с нами и прислал потенциальные места, которых было достаточно много и было радостно видеть столько активных людей. Выбор сделан и у нас есть 6 мест, которые получат новый облик и в связи с этим мы открываем конкурс эскизов", –
сообщает на официальной странице в Facebook Ласнамяэская районная управа
Эскизы можно присылать начиная с сегодняшнего дня и до 01.07.2022 на адрес lasnamae@noortekeskus.ee
Как это сделать? Выберите себе из мест на фотографиях подходящее место, сделайте для него эскиз и пришлите нам, написав также своё имя, возраст и опыт в уличном искусстве. Можно создать несколько эскизов. И это всё! При возникновении вопросов можно также связаться с нами по мейлу, авторы выбранных работ получат оплату за сделанные работы, она зависит от места и это можно отдельно уточнить. Ожидаются работы на тему природа и животный мир, а также эстонские мифы и легенды.
Список мест:
- Находящиеся рядом с Läänemere tee 31 бетонные стены (2 штуки, размер идентичный)
- Стена рядом с Läänemere tee 45
- Бетонные элементы возле Kalevipoja Rimi (4 штуки, размер идентичный)
- Трансформаторная будка на Liikuri 20
- Трансформаторная будка на Võidujooksu 10
- Трансформаторная будка на Pallasti 2