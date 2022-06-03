Доктор Наталья Зубарева рассказала, на что нужно ориентироваться при выборе дезодоранта и чего не должно быть в его составе.
Токсичные дезодоранты: как правильно выбирать антиперспирант?
Дезодорантами мы активно пользуемся на протяжении всего года, однако летом они просто незаменимы. Важно знать, что эти косметические средства не только спасают нас от повышенного потоотделения, но и могут нанести существенный урон здоровью. «Дезодоранты нейтрализуют запах пота и не дают размножаться зловредным бактериям. Содержат большое количество ароматических добавок и хорошо, если они натурального происхождения — к сожалению, чаще всего это фталаты», — говорит эксперт.
В чем отличие дезодорантов от антиперспирантов? Если первые просто нейтрализуют запах пота, вторые влияют на потоотделение. Специалист советует внимательно читать состав таких средств. При наличии определенных ингредиентов, антиперспиранты становятся опасными для здоровья, пишет medikforum.ru.
Итак, какие это ингредиенты? В первую очередь, ищем на этикетке алюминий. Может обозначаться, как aluminium chlorohydrate, aluminium zirconium. Нашли в составе — не покупаем такое средство. Алюминий — это нейротоксин. Токсичная роль в развитии таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и амиотрофического латерального склероза доказана. Также стараемся избегать парабенов (paraben). Они способны накапливаться в организме человека, разрушая его изнутри. Также имеют способность менять гормональный фон. Еще один опасный ингредиент — фталаты (phthalates). Наносят вред гормональной системе, печени и легким. Вызывают серьезные нарушения в эндокринной, половой системах, нарушают выработку тестостерона.