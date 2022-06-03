Токсичные дезодоранты: как правильно выбирать антиперспирант?

Дезодорантами мы активно пользуемся на протяжении всего года, однако летом они просто незаменимы. Важно знать, что эти косметические средства не только спасают нас от повышенного потоотделения, но и могут нанести существенный урон здоровью. «Дезодоранты нейтрализуют запах пота и не дают размножаться зловредным бактериям. Содержат большое количество ароматических добавок и хорошо, если они натурального происхождения — к сожалению, чаще всего это фталаты», — говорит эксперт.

В чем отличие дезодорантов от антиперспирантов? Если первые просто нейтрализуют запах пота, вторые влияют на потоотделение. Специалист советует внимательно читать состав таких средств. При наличии определенных ингредиентов, антиперспиранты становятся опасными для здоровья, пишет medikforum.ru.