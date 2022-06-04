Жена экс-премьера Эстонии наконец-то получила степень магистра: за это время родились еще двое детей и произошли другие важные перемены

«В 2015 году я начала учиться в магистратуре – за это время родились еще двое детей и произошли другие большие жизненные перемены, которые изменили многие планы», – пишет Луиза Рыйвас, рассказывая, что познакомилась со многими хорошими людьми за этот период и приобрела новый опыт и знания.

Во вторник она, наконец, защитила магистерскую диссертацию. «Хотя во время работы для меня не была важна оценка, я все равно чувствую себя хорошо, когда это большое усилие подошло к такому блестящему концу».

«Большое спасибо всем, кто внес свой вклад в мою магистерскую диссертацию, будь то интервью или участие в исследовании. Мотивационным разговором, чтобы не сдаваться, или просто фразой: «Луиза, у тебя все получится!» - вздыхает она.

Особенно он благодарна своему многолетнему научному руководителю Ану Леппиман, которая на протяжении нескольких лет соглашалась снова и снова изучать с ней темы. «Она отразила многие мои собственные мысли в более ясной версии и направила меня в правильное русло. Мать всегда говорила: «Вместе все-таки легче».