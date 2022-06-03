ФОТО И ВИДЕО ⟩ Археологи нашли в Саккаре 250 саркофагов с мумиями и тайник с бронзовыми статуями

Среди других находок выделяются две деревянные статуи богинь-плакальщиц — Исиды и Нефтиды. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в Фейсбуке.

Примерно в 25 километрах к югу от современного Каира находилась первая столица объединенного Египта — Мемфис, который был основан в конце IV тысячелетия до нашей эры. На южной окраине этого города располагается Саккарский некрополь — огромный погребально-поминальный комплекс, размер которого составляет примерно 7×1,5 километра. Это крупнейшее в Египте скопление гробниц и заупокойных памятников, созданных в разное время — от раннединастического периода (рубеж IV–III тысячелетий до нашей эры) до эпохи правления Птолемеев и римского господства. Название этого некрополя происходит от имени почитавшегося здесь бога смерти Сокара, олицетворявшего мертвую форму, в которой таится жизнь, и связанного с представлениями о животворной силе земли.