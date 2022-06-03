В Сети появилось странное интервью с предсказаниями загадочного путешественника во времени. Делимся самыми интересными «прогнозами» с вами.
«В мире будет всего четыре страны» и другие предсказания мужчины из 2987 года
В интернете можно найти немало информации о людях, которые заявляют, что они прибыли из другого времени. А вот верить им или нет, уже другой вопрос. Один из недавних роликов заинтересует тех, кто хочет заглянуть в будущее и понять, что ждет нашу планету спустя тысячелетия.
Wday.ru взял интервью у путешественника во времени (по крайней мере, так он себя называет сам) — мужчины из 2987 года. По словам этого человека, его приключение началось еще в 1987 году в СССР. Тогда группа ученых отправила его и еще нескольких людей в XVII век с целью исправить ошибки во благо светлого будущего цивилизации.
Но оказалось, что этот маневр не был продуман так тщательно: все пошло не по плану, и мужчина оказался в будущем. Ученые отправили группу людей на тысячу лет вперед, откуда парень вернулся в настоящее время.
По его словам, в 2987 году люди будущего выглядят неузнаваемо. По сути, они представляют из себя роботов: одеты в металлическую одежду, не ходят, а перемещаются по воздуху. Кроме того, их отличает холодный ум и постоянная занятость.
Удивительный факт: мужчина сказал, что в мире будет существовать всего четыре страны. Это Азиатская федерация, Советский союз, Америка и РА (не расшифровано).
Из положительных новостей: в 2987 году люди смогут с легкостью путешествовать на Марс, ведь к тому времени красная планета полностью изучена и прекрасно обустроена.
Мы не можем сказать наверняка, насколько данная информация правдоподобна. Но последние киноленты, книги и научные открытия склоняют нас к тому, что все перечисленное загадочным мужчиной — эра роботов, полеты на Марс и путешествия во времени — может появиться в будущем.
Еще один интересный случай — письмо от 23 февраля 1969 года, которое было написано 11-летней девочкой в виде сочинения. Англичанин Питер Бекертон нашел его внутри своего дивана. В послании из прошлого школьница фантазировала, как будет выглядеть мир в будущем. Она написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть «почти как в телевизоре». Телевизоры тоже изменятся — из небольших коробок они превратятся в большие экраны. Ребенок также предсказал, что дома станут умными, а двери будут открываться без помощи рук, дистанционно. Как думаете, это просто совпадение или предсказания все же сбываются?