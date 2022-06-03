«В мире будет всего четыре страны» и другие предсказания мужчины из 2987 года

В интернете можно найти немало информации о людях, которые заявляют, что они прибыли из другого времени. А вот верить им или нет, уже другой вопрос. Один из недавних роликов заинтересует тех, кто хочет заглянуть в будущее и понять, что ждет нашу планету спустя тысячелетия.

Wday.ru взял интервью у путешественника во времени (по крайней мере, так он себя называет сам) — мужчины из 2987 года. По словам этого человека, его приключение началось еще в 1987 году в СССР. Тогда группа ученых отправила его и еще нескольких людей в XVII век с целью исправить ошибки во благо светлого будущего цивилизации.

Но оказалось, что этот маневр не был продуман так тщательно: все пошло не по плану, и мужчина оказался в будущем. Ученые отправили группу людей на тысячу лет вперед, откуда парень вернулся в настоящее время.

По его словам, в 2987 году люди будущего выглядят неузнаваемо. По сути, они представляют из себя роботов: одеты в металлическую одежду, не ходят, а перемещаются по воздуху. Кроме того, их отличает холодный ум и постоянная занятость.

Удивительный факт: мужчина сказал, что в мире будет существовать всего четыре страны. Это Азиатская федерация, Советский союз, Америка и РА (не расшифровано).