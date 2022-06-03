КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ ⟩ Индекс губной помады: 10 оттенков, которые помогут пережить кризис

Как ни странно, но иногда самые неочевидные вещи могут быть тесно связаны между собой. Например, спрос на помаду и экономическая ситуация: если производитель косметики отмечает рост продаж помад для губ, то, скорее всего, в стране/мире нестабильная экономическая ситуация — кризис. Первым эту гипотезу выдвинул глава известной компании Estée Lauder — Леонардо Лаудер, который вывел так называемый «индекс губной помады». И сегодня эта теория снова подтверждается — продажи губной помады во всем мире растут.

Индекс губной помады — это показатель, который отражает прямую зависимость спроса на косметические средства от экономического спада: чем серьезнее кризисная ситуация, тем больше растут продажи косметики.

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, девушки все равно находят способы поднимать себе настроение даже с помощью самых маленьких, но от этого не менее приятных вещиц. ELLE решил поделиться с вами подборкой из 10 помад в различных оттенках, которые обязательно скрасят вам будни и помогут пережить кризис.