ВИДЕО ⟩ Певицу Славу, одетую в комбинезон-сетку, поклонники застыдили за вульгарность

Певицу Славу обвинили в вульгарности и излишней откровенности. На днях артистка выложила в Сеть видео, на котором предстала в прозрачном комбинезоне-сетке, надетом на белье.

Поклонники Славы посетовали, что и она не избежала тенденций российского шоу-бизнеса. По мнению фанатов чем старше певица, тем откровеннее и зазывнее ее наряды. «Крыша едет уже. А раньше классная была. Почему так пошло начала вести себя? Ну не смотрится», — раскритиковали ее вид юзеры.

Сама же Слава не могла собой налюбоваться. «Кто-то назвал мой костюм «горящие леса Сибири», я предлагаю «горящие сердца» или «птица певчая». Всех люблю. Птичка полетела петь!» — написала исполнительница под роликом.