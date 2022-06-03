ВИДЕО ⟩ Певицу Славу, одетую в комбинезон-сетку, поклонники застыдили за вульгарность
Певицу Славу, одетую в комбинезон-сетку, поклонники застыдили за вульгарность
Певицу Славу обвинили в вульгарности и излишней откровенности. На днях артистка выложила в Сеть видео, на котором предстала в прозрачном комбинезоне-сетке, надетом на белье.
Поклонники Славы посетовали, что и она не избежала тенденций российского шоу-бизнеса. По мнению фанатов чем старше певица, тем откровеннее и зазывнее ее наряды. «Крыша едет уже. А раньше классная была. Почему так пошло начала вести себя? Ну не смотрится», — раскритиковали ее вид юзеры.
Сама же Слава не могла собой налюбоваться. «Кто-то назвал мой костюм «горящие леса Сибири», я предлагаю «горящие сердца» или «птица певчая». Всех люблю. Птичка полетела петь!» — написала исполнительница под роликом.
Несмотря на то что большинство поклонников заявили, что подобный наряд – просто верх вульгарности, именно в нем Славе удалось обольстить Льва Лещенко.
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