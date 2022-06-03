Читатель в недоумении: почему в кинотеатрах так много русских фильмов?

«Я посмотрел сайт кинотеатра Apollo, чтобы узнать, в каких городах какие фильмы показывают. Однако был очень удивлен, увидев, что у нас в Эстонии показывают русскоязычные фильмы и мультфильмы, а у многих даже нет эстонских субтитров. У меня один вопрос — почему», — написал читатель в редакцию Elu24.

«Фильмы, оригиналы которых сняты на английском языке, тоже показывают на русском языке, — продолжает читатель. Он отмечает, что смотрел программы кинотеатров Apollo в Ülemiste и в нарвском торговом центре Astri и обнаружил, что почти все фильмы в Нарве на русском языке и лишь немногие фильмы на эстонском илм английском. Читатель заметил, что «у большинства русскоязычных фильмов нет эстонских субтитров».

«Раньше никогда этого не замечал, так было всегда или только сейчас, когда к нам приехали украинцы? От такого зрелища становится грустно. В России не показывают фильмов на эстонском языке, почему вы должны делать это здесь?»

Русскоязычные фильмы в кинотеатрах. Изображение прислано читателем. Фото: Ekraanitõmmis.

Ответ на вопрос читателя от Apollo Kino

Лейтти Мяндметс, менеджер по маркетингу и продажам Apollo Kino Baltics, говорит, что по состоянию на конец февраля этого года в программах кинотеатров нет российских фильмов, но есть фильмы, дублированные на русский язык, которых раньше было столько же или больше.

«Сейчас русскоязычным фильмам уделяется все больше внимания. Большинство фильмов с русским дубляжом имеют и эстонские субтитры», — объясняет Мяндметс.