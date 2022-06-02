Сегодня состоялась презентация первого сингла Алики Миловой.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Алика Милова наконец-то выпустила свой первый сингл
Алика Милова наконец-то выпустила свой первый сингл
Алика Милова, победительница 8-го сезона «Эстония ищет суперзвезду» в декабре прошлого года, закончила работу над своим первым оригинальным синглом после напряженной весны с грувовым треком «Bon Appétit». На песню также был снят музыкальный клип, пишет Elu24.
Cмотрите галерею, чтобы увидеть, какая блестящая компания пришла на презентацию!
Ключевые слова