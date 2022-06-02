ГАЛЕРЕЯ ⟩ Алика Милова наконец-то выпустила свой первый сингл

Алика Милова, победительница 8-го сезона «Эстония ищет суперзвезду» в декабре прошлого года, закончила работу над своим первым оригинальным синглом после напряженной весны с грувовым треком «Bon Appétit». На песню также был снят музыкальный клип, пишет Elu24.