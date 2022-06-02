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«Всего лишились»: закрыта ли дорога в кино для Эмберд Херд и Джонни Деппа

Limon.ee
«Всего лишились»: закрыта ли дорога в кино для Эмберд Херд и Джонни Деппа
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Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Shutterstock

Кинокритик оценил, чья репутация пострадала сильнее всего от скандального суда.

Судебное разбирательство между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд завершилось победой звезды «Пиратов Карибского моря».

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с порталом PopCornNews рассказал, стоит ли ожидать кого-то из пары в кино в скором времени и кому этот судебный процесс испортил окончательно репутацию.

«Нужно обоих ожидать в кино, они снимаются. Только это будут не большие проекты, а маленькие и независимые. Депп регулярно снимается в качественных фильмах. Вот “Фантастические твари”, где его нет, все ругают. Может быть, как раз из-за того, что он там не сыграл»,

— рассказал кинокритик.

Эксперт уверен, что суд обоим испортил репутацию, а шансы продолжить успешную карьеру у них одинаковые. Сычев назвал Деппа и Херд талантливыми. Их будущее в кино будет зависеть от того, как внимательно они будут выбирать проекты, уверен специалист.

«Новых ролей их уже не лишат. Всего, чего могли лишиться, они уже лишились. Всем все ясно»,

— заявил кинокритик Сергей Сычев.

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