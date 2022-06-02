«Всего лишились»: закрыта ли дорога в кино для Эмберд Херд и Джонни Деппа

«Нужно обоих ожидать в кино, они снимаются. Только это будут не большие проекты, а маленькие и независимые. Депп регулярно снимается в качественных фильмах. Вот “Фантастические твари”, где его нет, все ругают. Может быть, как раз из-за того, что он там не сыграл»,