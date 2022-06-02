Наташа Королева отселила 20-летнего сына и его невесту-стриптизершу жить в хрущевку

Наташа Королева всегда относилась к своему единственному сыну с любовью и пониманием. Она приняла его избранницу-стриптизершу на имя Мелисса. Также несмотря на то, что публика далеко не в восторге от вокальных данных парня, Королева упорно пытается продвинуть его в шоубизе.

Известно, что Архип Глушко с любимой жил у своих родителей, но недавно в жизни парня произошел переломный момент – он сменил имидж и стал самостоятельным. Наташа Королева говорит, что такие изменения пошли ее наследнику на пользу.

Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, то ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее,

– рассказала Наташа Королева в интервью росСМИ .

Как поделилась артистка ее сын с невестой сейчас снимает однокомнатную квартиру на пятом этаже в хрущевке. Наверное, Королева устала терпеть невестку и потому решила отселить парочку жить отдельно.

Наташа Королева и Тарзан Фото: Aleshkovsky Mitya

Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно,

– выразилась певица.

По словам Королевой, Архип сам присмотрел себе квартиру. Но платит за жилье не он, а родители.