Сначала Архип Глушко и его девушка (которая, как и Тарзан, стриптизерша) жили на чердаке загородного дома Королевой и ее мужа. Однако недавно влюбленные решили переехать, пишет «Сегодня».
Наташа Королева отселила 20-летнего сына и его невесту-стриптизершу жить в хрущевку
Наташа Королева всегда относилась к своему единственному сыну с любовью и пониманием. Она приняла его избранницу-стриптизершу на имя Мелисса. Также несмотря на то, что публика далеко не в восторге от вокальных данных парня, Королева упорно пытается продвинуть его в шоубизе.
Известно, что Архип Глушко с любимой жил у своих родителей, но недавно в жизни парня произошел переломный момент – он сменил имидж и стал самостоятельным. Наташа Королева говорит, что такие изменения пошли ее наследнику на пользу.
Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, то ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее,
– рассказала Наташа Королева в интервью росСМИ .
Как поделилась артистка ее сын с невестой сейчас снимает однокомнатную квартиру на пятом этаже в хрущевке. Наверное, Королева устала терпеть невестку и потому решила отселить парочку жить отдельно.
Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно,
– выразилась певица.
По словам Королевой, Архип сам присмотрел себе квартиру. Но платит за жилье не он, а родители.
Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский, оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать. Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья, – призналась Королева.