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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Face, «Нервы» и «Порнофильмы» заставили таллиннцев стоять в огромной очереди

Марк Ефимов
, репортер
Face, «Нервы» и «Порнофильмы» заставили таллиннцев стоять в огромной очереди
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Группы «НЕРВЫ» и «ПОРНОФИЛЬМЫ», а также рэпер FACE отправляются в благотворительный тур в поддержку Украины. 

2 июня в концертном холле Cathouse выступают Face, Нервы и Порнофильмы. Незадолго перед концертом перед Cathouse выстроилась огромная очередь.

Смотрите галерею!
 

Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.

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