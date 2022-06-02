Группы «НЕРВЫ» и «ПОРНОФИЛЬМЫ», а также рэпер FACE отправляются в благотворительный тур в поддержку Украины.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Face, «Нервы» и «Порнофильмы» заставили таллиннцев стоять в огромной очереди
Face, «Нервы» и «Порнофильмы» заставили таллиннцев стоять в огромной очереди
2 июня в концертном холле Cathouse выступают Face, Нервы и Порнофильмы. Незадолго перед концертом перед Cathouse выстроилась огромная очередь.
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Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.
Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.