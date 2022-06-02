Десятки оригинально раскрашенных и доработанных тягачей съедутся со всей Европы, чтобы 5 и 6 августа все желающие смогли увидеть их на Таллиннском певческом поле. Шоу-выставка траков будет крупнейшей в регионе и соберет тысячи фанатов автомобильной красоты и спорта.
Художественно разрисованные и тюнингованные металлические гиганты соберутся на крупнейшей в регионе шоу-выставке в Таллинне
Помимо любования великолепными тягачами, в течение двух дней можно будет наблюдать выполнение экстремальных трюков на мотоциклах, дрифт-шоу и ралли на грузовиках. Публика сможет увидеть выступления лучших мотофристайлистов и шоу с мотоциклами в клетках.
Музыкальным хэдлайнером Tallinn Truck Show станет легендарный соло-гитарист коллектива Motörhead Фил Кэмпбелл. Кэмпбелл, который в составе Motörhead 32 года покорял мировые сцены, в Таллинне выступит со своим коллективом The Bastard Sons. Также на главной сцене можно будет увидеть лидеров отечественного рока Terminaator и других артистов.
Каждый грузовик с нанесенными на нем при помощи аэрографии картинами и тюнингом – уникальное произведение искусства, которое с годами только совершенствуется. Водители таких грузовиков – настоящие фанаты своего дела, большинство из них тратит на усовершенствование автомобиля колоссальные суммы. У посетителей Truck Show будет возможность заглянуть как в кабину, так и под капот экспонатов. Эти металлические гиганты удивляют своими оригинальными и роскошными кабинами.
Впервые в рамках Tallinn Truck Show состоится транспортная выставка, в которой примут участие транспортные фирмы и компании, занимающиеся тяжелой техникой.
Гости Truck Show смогут присвоить приз зрительских симпатий лучшему тягачу, лучшему автомобилю и члены жюри лучшему салону. Также будут определены победители в категориях «лучшая аудиосистема» и «самый мощный рев мотора».
После концертов, соревновательных шоу и награждений праздник продлится в помещениях Певческого поля.
Часы работы Tallinn Truck Show: 5 августа с 15:00-00:30 и 6 августа с 11:00-21:00. Билеты в предварительной продаже в Piletilevi.
Сайт мероприятия: https://foreststeel.ee/en/tallinn-truck-show-2022/