Эмбер Херд впервые прокомментировала свое поражение в суде

36-летняя актриса Эмбер Херд, которая накануне проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу, заявила, что после оглашения суда присяжных, признавших ее виновной в клевете в статье в The Washington Post, «убита горем». Соответствующее заявление она опубликовала, среди прочего, и в Instagram.

По ее словам, разочарование, которое она испытала, «не передать словами».

«Я убита горем, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти, влиянию и связям моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это неудача. Это возвращает время вспять, когда женщину, которая говорила и говорила, можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно. Я считаю, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных не обращать внимания на ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства, которые были настолько убедительными, что мы выиграли в Великобритании. Мне жаль, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее, что я, кажется, потеряла право, которое, как мне казалось, я имела как американка – говорить свободно и открыто»,– написала Херд.

Суд по делу Деппа против нее длился 6,5 недель и транслировался на нескольких платформах. Выслушав обе стороны, а также десятки свидетелей, присяжные озвучили свое решение. Актеру было присуждено от $15 до $10 миллионов в качестве компенсации и $5 миллионов в качестве штрафных санкций. Позже судья ограничил ущерб в Вирджинии максимумом в $350 тысяч, в результате чего Депп получит в общей сложности $8,35 миллиона.

Напротив, Херд выиграла только один из трех своих встречных исков, которые касались заявлений адвоката Деппа о том, что она и друзья разгромили их квартиру, прежде чем вызвать полицию. Ей было присуждено всего $2 миллиона в качестве компенсации за ущерб из $100 миллионов, которые она требовала, и ноль долларов в качестве штрафных санкций.