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Эмбер Херд впервые прокомментировала свое поражение в суде

Limon.ee
Эмбер Херд впервые прокомментировала свое поражение в суде
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Kui esimestel päevadel võis kohtusaalis näha vaid naeratavat Amber Heardi, kadus naeratus tema näolt õige pea. Pärast seda on nähtud vaid virila näoga Heardi, kes vahetpidamata püüab end nutma sundida, kuid tulutult.  
Kui esimestel päevadel võis kohtusaalis näha vaid naeratavat Amber Heardi, kadus naeratus tema näolt õige pea. Pärast seda on nähtud vaid virila näoga Heardi, kes vahetpidamata püüab end nutma sundida, kuid tulutult.  Фото: Jim Lo Scalzo/Pool

Актриса заявила, что «убита горем» и разочарована так, что «не передать словами», пишет «Фокус».

36-летняя актриса Эмбер Херд, которая накануне проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу, заявила, что после оглашения суда присяжных, признавших ее виновной в клевете в статье в The Washington Post, «убита горем». Соответствующее заявление она опубликовала, среди прочего, и в Instagram.

По ее словам, разочарование, которое она испытала, «не передать словами».

«Я убита горем, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти, влиянию и связям моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это неудача. Это возвращает время вспять, когда женщину, которая говорила и говорила, можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно. Я считаю, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных не обращать внимания на ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства, которые были настолько убедительными, что мы выиграли в Великобритании. Мне жаль, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее, что я, кажется, потеряла право, которое, как мне казалось, я имела как американка – говорить свободно и открыто»,– написала Херд.

Суд по делу Деппа против нее длился 6,5 недель и транслировался на нескольких платформах. Выслушав обе стороны, а также десятки свидетелей, присяжные озвучили свое решение. Актеру было присуждено от $15 до $10 миллионов в качестве компенсации и $5 миллионов в качестве штрафных санкций. Позже судья ограничил ущерб в Вирджинии максимумом в $350 тысяч, в результате чего Депп получит в общей сложности $8,35 миллиона.

Напротив, Херд выиграла только один из трех своих встречных исков, которые касались заявлений адвоката Деппа о том, что она и друзья разгромили их квартиру, прежде чем вызвать полицию. Ей было присуждено всего $2 миллиона в качестве компенсации за ущерб из $100 миллионов, которые она требовала, и ноль долларов в качестве штрафных санкций.

Адвокаты Херд заявили о том, что намерены подавать апелляцию.

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