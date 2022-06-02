Рынок произведений искусства в Эстонии: оборот аукционов за весну составил 2,64 миллиона евро

За весну 2022 года в шести крупнейших площадок для продажи произведений искусства в Эстонии состоялось 12 аукционов, на которых было предложено 911 объектов. Из них 592 или 65% были приобретены по итогам торгов. Из проданных произведений 71% были созданы уже умершими авторами, сообщает ERR.