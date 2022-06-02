На весенних аукционах в Эстонии было продано более 500 произведений искусства на общую сумму 2,64 млн евро.
Рынок произведений искусства в Эстонии: оборот аукционов за весну составил 2,64 миллиона евро
Рынок произведений искусства в Эстонии: оборот аукционов за весну составил 2,64 миллиона евро
За весну 2022 года в шести крупнейших площадок для продажи произведений искусства в Эстонии состоялось 12 аукционов, на которых было предложено 911 объектов. Из них 592 или 65% были приобретены по итогам торгов. Из проданных произведений 71% были созданы уже умершими авторами, сообщает ERR.
Совокупный оборот аукционов составил 2,64 миллиона евро, из которых 1,02 миллиона пришлось на счет Haus Galerii. Средняя стоимость проданной работы была 4455 евро.
Дороже всего была продана работа Константина Сювалоо «Пюхаярв», покупатель которой заплатил за нее 86 000 евро или на 52 000 евро больше стартовой цены.