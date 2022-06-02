ГАЛЕРЕЯ ⟩ Просто невероятно: вы только посмотрите, что делает с домами в Эстонии этот талантливый уличный художник

Подписи к фотографиям:

1. (5MA, SänkxRosin) «Это было сделано в прошлом году, во время фестиваля Stencibily, с моим партнером. Идея картины проста: корова из деревни приехала в город, чтобы повеселиться».

2. (SänkxMurka) «Это самая большая работа, которую я когда-либо делал. Я не могу вспомнить метраж, но он довольно большой. Дизайнером произведения является Мурка, и с того времени, когда был сделан этот рисунок, я помню, что по вечерам на площади постоянно был дрифт. Местные раллисты собирались вместе и показывали друг другу, как надо жать на газ. Это было очень волнительно».

3. (SänkxNavitrolla) «Очень хороший проект, который начался в 2013 году в Выру. Это четвертая картина, основанная на работах Навитроллы. В соответствии со стеной я немного изменил его работу. Договориться с Навитроллой было несложно, и наше сотрудничество было очень хорошим. Когда у меня появлялась идея, я звонил и спрашивал, можно ли решить ее таким образом. Он всегда соглашался и говорил, направлял меня к другим своим картинам. Например, когда возникла идея нарисовать листья по-другому, Навитролла сразу же сказал: "Посмотри на эту картину, я уже делал это раньше". Было весело делать эту работу, сам Навитролла приходил посмотреть на нее и дать совет».