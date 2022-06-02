Экстрасенс Мэрилин Керро: в течение полугода один из лидеров Украины падет

«Странная история с этой Украиной, в прошлый раз я говорила, что карта влюбленных подходит к концу и что же дальше... И снова карта влюбленных, не знаю, позволят ли карты мне увидеть полную ситуацию в Украине», — комментирует Мэрилин Керро то, что она видит в раскладе.

По словам ясновидящей, эта война не между народами, а между главами государств, и поэтому настраивать народы друг против друга неправильно. Керро видит предсказания на ближайшие три года.

По словам Керро, у Украины достаточно денег, так как она получила обширную помощь от других государств. «Будет ли какая-то сила, которую они не учли, или что-то произойдет уже через три месяца? Есть ли что-то, чего мы не знаем, придет ли это неожиданно?» — интригует зрителей ясновидящая.

«Я не думаю, что война скоро закончится, карты показывают, что война затянется», — с сожалением рассказывает экстрасенс. По ее мнению, задержка связана с тем, что Украина не принимает предложения противника, а упорно сопротивляется.

«Я вижу смерть главы государства, это произойдет с украинским лидером», — продолжает она. Керро не уверена, что умрет ли президент, и добавила, что погибнуть может другой высокопоставленный чиновник Украины. Ясновидящая предсказывает смерть одного из лидеров государства в течение полугода.

«Я также вижу что место президента займет кто-то другой, то есть Зеленский не останется главой Украины», — сообщила Керро.