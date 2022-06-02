Большая летняя ярмарка на Певческом поле: анонсирована программа

Мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00. На месте будет около 200 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будет предложена свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат, растения и многое другое.

ПРОГРАММА:

12:00 Laste Laulustuudio Nupukesed

12:45 Jorge Arena

13:30 UnCanto

14:30 DeLight

15:00 Stefania Airapetjan

15:30 Erich Krieger

16:00 Teater SLL

16:30 Tantsuteater Polly

17:00 Meelis Punder

17:30 Tantsustuudio AVANT

18:00 Tantsu- ja laulukollektiivid

19:30 Sergei Maasin

20:00 Respekt

Голодными никого не оставит большая улица еды. Также на ярмарке будет работать большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет представлены более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей. Отдельно будет открыта детская зона с мини - зоопарком и кружками по интересам.

В течение дня будет работать Центр посещений Певческого поля, где можно будет познакомится с историей Певческого поля.

По словам пресс - секретаря мероприятия Рено Хекконенса: «В городе Таллинне проходит большое количество маленьких ярмарок и наконец они все будут объедены в одну большую на Таллиннском Певческом поле. Мы рады предоставить возможность малым производителям, предлагать свою продукции жителями и гостям столицы на главной площадке страны. К сожалению, многие малые производители не имеют возможность быть представленными в крупных торговых сетях, поэтому Таллиннская Летняя ярмарка - это отличная возможность по ближе познакомится с потенциальным покупателем и напрямую рассказать про свою продукцию».