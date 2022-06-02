Танель Падар обзавелся шикарным Mercedes-Benz

«Новый автомобиль очень удобен и имеет много интересных аксессуаров, которые обеспечивают комфорт и удовольствие от вождения. Со всеми функциями еще не успел разобраться, хотя провел в стоящей машине не мало часов, чтобы подружиться с меню машины», — поделился первыми впечатлениями Танель. Сосед Танеля посмеялся над тем, что Танель нашел себе новый дом.

«То, как машина сама регулирует положение руля и водительского сиденья в зависимости от роста водителя, меня крайне удивило. В большинстве случаев мы знаем, как нужно правильно и эргономично сидеть за рулем, но все же частенько выбираем расслабленную позу. Подобранная автомобилем эргономика водительского сиденья подходит мне идеально», — добавил Танель.

Детям семьи больше всего, конечно же, нравится функция внутреннего освещения, цвет которого можно менять по настроению. «Наша семья из четырех человек определенно поместилась бы и в машине меньшего размера, но, поскольку мне часто приходится брать с собой гитару или велосипед, нехватка места обычно доставляет неудобства. Уверен, что теперь мы поместимся со всем необходимым, когда отправимся этим летом в долгую поездку по Эстонии. Однако я уже очень доволен тем, что при поездке вдвоем дорожный велосипед прекрасно помещается в машине целиком», — сказал Танель.

Этим летом Танель будет давать концерты по всей Эстонии, и всякий раз, когда удается, он старается брать с собой семью. «Из-за своей работы я провожу много времени за рулем автомобиля, поэтому я всегда предпочитал комфорт вождения лошадиным силам. В то же время мне нравится, когда эти качества дополняют друг друга. Я не считаю себя лихачом и предпочитаю скорее запастись временем, чтобы получить удовольствие от процесса, чем рисковать безопасностью и здоровьем участников дорожного движения. Я также чувствую определенную ответственность в том, чтобы подавать пример», — описал свой стиль вождения Танель.