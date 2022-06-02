Популярный музыкант и отец двоих детей Танель Падар начал сотрудничество с Veho, официальным представителем Mercedes-Benz в Эстонии, и пересел за руль эксклюзивного и экологически чистого подключаемого гибрида Mercedes-Benz GLE. GLE прекрасно вмещает всю семью музыканта, а также, при надобности, гитару и велосипед. Летом Танель планирует совершить большую автомобильную поездку по Эстонии со своей семьей.
Танель Падар обзавелся шикарным Mercedes-Benz
«Новый автомобиль очень удобен и имеет много интересных аксессуаров, которые обеспечивают комфорт и удовольствие от вождения. Со всеми функциями еще не успел разобраться, хотя провел в стоящей машине не мало часов, чтобы подружиться с меню машины», — поделился первыми впечатлениями Танель. Сосед Танеля посмеялся над тем, что Танель нашел себе новый дом.
«То, как машина сама регулирует положение руля и водительского сиденья в зависимости от роста водителя, меня крайне удивило. В большинстве случаев мы знаем, как нужно правильно и эргономично сидеть за рулем, но все же частенько выбираем расслабленную позу. Подобранная автомобилем эргономика водительского сиденья подходит мне идеально», — добавил Танель.
Детям семьи больше всего, конечно же, нравится функция внутреннего освещения, цвет которого можно менять по настроению. «Наша семья из четырех человек определенно поместилась бы и в машине меньшего размера, но, поскольку мне часто приходится брать с собой гитару или велосипед, нехватка места обычно доставляет неудобства. Уверен, что теперь мы поместимся со всем необходимым, когда отправимся этим летом в долгую поездку по Эстонии. Однако я уже очень доволен тем, что при поездке вдвоем дорожный велосипед прекрасно помещается в машине целиком», — сказал Танель.
Этим летом Танель будет давать концерты по всей Эстонии, и всякий раз, когда удается, он старается брать с собой семью. «Из-за своей работы я провожу много времени за рулем автомобиля, поэтому я всегда предпочитал комфорт вождения лошадиным силам. В то же время мне нравится, когда эти качества дополняют друг друга. Я не считаю себя лихачом и предпочитаю скорее запастись временем, чтобы получить удовольствие от процесса, чем рисковать безопасностью и здоровьем участников дорожного движения. Я также чувствую определенную ответственность в том, чтобы подавать пример», — описал свой стиль вождения Танель.
У Танеля раньше не было личного гибридного автомобиля, но он ездил на них. «Самое необычное, но в то же время и самое приятное — это тишина электропривода. Я уже несколько лет изучаю электромобили и пришел к выводу, что, учитывая характер моей работы, сегодня я не смог бы довольствоваться чисто электрическим автомобилем, потому что инфраструктура зарядных станций еще не достигла уровня, который меня бы устроил. Вот почему подключаемый гибрид — это лучшее решение и гарантия, что после ночного выступления я доберусь до дома. Также круто, что я могу совершать ежедневные поездки по городу на чистом электричестве», — счастлив Танель.