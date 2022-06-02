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СМОТРИ, ЧТО ТВОРИЛОСЬ! ⟩ Всемирно известная группа Imagine Dragons дала единственный концерт в Прибалтике

Limon.ee
Всемирно известная группа Imagine Dragons дала единственный концерт в Прибалтике
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 1 июня, американская группа Imagine Dragons выступила на Большой эстраде Межапарка в Риге в рамках мирового турне Mercury World Tour, сообщает RUS TVNET со ссылкой на Positivus Press.

Галерея: В Риге выступила группа Imagine Dragons

Positivus Press отмечает, что группа Imagine Dragons зарекомендовала себя как одна из сильнейших концертных групп. Концерты группы подобны музыкальному приключению, где рок-музыка встречается с элементами хип-хопа, фолка и электроники.

Группа получила 53 престижные музыкальные награды и 160 номинаций за пять альбомов. Imagine Dragons также получили три премии American Music Awards, девять премий Billboard Music Awards, награду Grammy Award за лучшее рок-исполнение, премию MTV Video Music Award и премию World Music Award за лучшую рок-музыку.

В 2014 году группа была номинирована на четырнадцать премий Billboard Music Awards, в том числе на премию «Лучшая группа года», а в 2018 году - на одиннадцать премий Billboard Music Awards за «Лучший альбом года».

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