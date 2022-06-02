СМОТРИ, ЧТО ТВОРИЛОСЬ! ⟩ Всемирно известная группа Imagine Dragons дала единственный концерт в Прибалтике

Галерея: В Риге выступила группа Imagine Dragons

Positivus Press отмечает, что группа Imagine Dragons зарекомендовала себя как одна из сильнейших концертных групп. Концерты группы подобны музыкальному приключению, где рок-музыка встречается с элементами хип-хопа, фолка и электроники.

Группа получила 53 престижные музыкальные награды и 160 номинаций за пять альбомов. Imagine Dragons также получили три премии American Music Awards, девять премий Billboard Music Awards, награду Grammy Award за лучшее рок-исполнение, премию MTV Video Music Award и премию World Music Award за лучшую рок-музыку.