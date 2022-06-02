В сеть слили договор оказания услуг Николая Баскова. Информацией с пользователями поделился популярный тг-канал.
Почувствуй себя неуютно: расскажем, сколько зарабатывает Басков в минуту
Почувствуй себя неуютно: расскажем, сколько зарабатывает Басков в минуту
«Санкт-Петербург – это очень дорогой и любимый для меня город», – заявил Басков, выступая на днях на концерте в северной столице.
Но дорогой на самом деле сам Коля Басков. За полчаса на сцене золотой голос России заработал 3,5 миллиона рублей (54 000 евро). Таким образом, минутка драгоценного внимания Баскова обошлась в 116 тысяч рублей (1 700 евро)
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