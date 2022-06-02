Ешь их больше: эти фрукты превращают сухую тусклую кожу в здоровую и сияющую

Овощи и фрукты — основа здорового рациона, направленного на поддержание здоровья, контроль веса и борьбу с возрастными изменениями. Одни плоды лучше влияют на сердечно-сосудистую систему, другие — предотвращают проблемы с кишечником и запоры и помогают похудеть, а третьи — поддерживают красоту нашей кожи.

Ученые уверены, что лучше всего влияют на кожу, волосы и ногти фрукты, окрашенные в определенный оттенок.

Ты знаешь, фрукты какого цвета более полезны для красоты?

Оранжевые фрукты — самые полезные для кожи