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Ешь их больше: эти фрукты превращают сухую тусклую кожу в здоровую и сияющую

Limon.ee
Ешь их больше: эти фрукты превращают сухую тусклую кожу в здоровую и сияющую
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Фрукты
Фрукты Фото: Shutterstock

По сути, все фрукты полезны как для здоровья, так и для красоты. Но плоды, имеющие этот ярки оттенок, интенсивнее заботятся о нашей коже, интригует читателей The Voice.

Овощи и фрукты — основа здорового рациона, направленного на поддержание здоровья, контроль веса и борьбу с возрастными изменениями. Одни плоды лучше влияют на сердечно-сосудистую систему, другие — предотвращают проблемы с кишечником и запоры и помогают похудеть, а третьи — поддерживают красоту нашей кожи.

Ученые уверены, что лучше всего влияют на кожу, волосы и ногти фрукты, окрашенные в определенный оттенок.

Ты знаешь, фрукты какого цвета более полезны для красоты?

Оранжевые фрукты — самые полезные для кожи

В плодах, окрашенных в оранжевый цвет, содержится бета-каротин — вещество, участвующее в обновлении кожи. К тому же не стоит забывать про витамин С, которого в оранжевых фруктах тоже больше! Он стимулирует выработку коллагена и препятствует активному фотостарению: уменьшая пигментные пятна и частично защищая кожу от УФ-излучения.

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