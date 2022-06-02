Светлана Лобода впервые показала сына с особенностями развития

С рождением дочерей Тильды и Евы певица обрела материнское счастье, но, как выяснилось, у наследниц очаровательной артистки есть еще и названный братик. Мальчик с особенностями развития просто обожает Светлану. Буквально на днях крестная мама одарила своего любимчика игрушками, и эти маленькие презенты по-настоящему осчастливили ребенка.

В личном микроблоге бывшей ведущей детского «Голоса» появилась запись беседы с Андрюшей. Как выяснилось, парень продолжает радоваться даже мелочам. Услышав вопрос крестной об очередном подарке, он тут же оживился и попросил любимое миллионами детьми шоколадное яйцо. «Как у каждого обычного человека, в моей семье есть и место для боли и место для гордости. Мой любимый крестник Андрюша — особенный ребенок, и с тех пор как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо», - разоткровенничалась звезда.