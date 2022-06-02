Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз и озвучил пол ребенка

42-летняя актриса до последнего скрывала свой живот от внимательных взглядов общественности. Однако в мае прятать его Сутулова уже не могла, ведь он достиг таких размеров, что многим показалось, что жена режиссера ждет двойню. Эти домыслы не подтвердились, так как сегодня ночью Стычкин поспешил объявить новость о рождении наследника. «Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын. Я желаю ему мира для него и всех остальных детей», — поделился актер из больничной палаты.