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ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева показала себя без макияжа и фильтров

Limon.ee
Алла Пугачева показала себя без макияжа и фильтров
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Shutterstock

73-летней Примадонне терять нечего, сообщает Topnews.

Российская певица Алла Пугачева нечасто балует поклонников своими снимками в натуральном виде: без фильтров и макияжа. Однако накануне Примадонна, переехавшая в Израиль, решила, что ей нечего скрывать и показала себя без прикрас на коротком видео.

73-летняя знаменитость запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Голову Аллы украшает черно-белая шляпа с козырьком, а ее руки унизаны массивными кольцами. Укладкой волос певица тоже не озаботилась, оставив локоны лежать как придется.

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