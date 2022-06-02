ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева показала себя без макияжа и фильтров

Российская певица Алла Пугачева нечасто балует поклонников своими снимками в натуральном виде: без фильтров и макияжа. Однако накануне Примадонна, переехавшая в Израиль, решила, что ей нечего скрывать и показала себя без прикрас на коротком видео.