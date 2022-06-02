Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров продолжают выпускать новые клипы на злободневные темы. В этот раз он сочинил песню про оспу обезьян, передает sobaka.ru.
БОМБА! ⟩ Шнуров выпустил новый клип про оспу обезьян с «советами», как не заразиться новой болезнью
В ролике «Оспа» сам музыкант не появляется, композицию исполняет солистка Зоя. Шнуров выступает в качестве автора текста и музыки.
В новом клипе группировка вспоминает про пандемию коронавируса, и про то, как она началась: «Скушали летучую мышь, а через полгода ровно к нам пришла ко всем корона».
А происхождение оспы обезьян, по мнению исполнителей, имеет другой характер. В песне европейцам советуют не совокупляться с обезьянами, чтобы не заразиться новой болезнью.
Настоящее имя подопечной Шнурова Зои – Ксения Руденко. Она родом из Краснодара, пишет peopletalk.ru. Сергей Шнуров планирует представить новый проект ZOYA уже сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Интересно, что уже подана заявка на регистрацию одноименного торгового знака, под ним планируют выпускать самый широкий ассортимент товаров – от игровых автоматов до декоративной косметики.