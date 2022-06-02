БОМБА! ⟩ Шнуров выпустил новый клип про оспу обезьян с «советами», как не заразиться новой болезнью

В ролике «Оспа» сам музыкант не появляется, композицию исполняет солистка Зоя. Шнуров выступает в качестве автора текста и музыки.

В новом клипе группировка вспоминает про пандемию коронавируса, и про то, как она началась: «Скушали летучую мышь, а через полгода ровно к нам пришла ко всем корона».

А происхождение оспы обезьян, по мнению исполнителей, имеет другой характер. В песне европейцам советуют не совокупляться с обезьянами, чтобы не заразиться новой болезнью.