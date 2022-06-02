ЭТО КТО? ⟩ Фото победительницы конкурса «Королева красоты – Крым Весна 2022» ошарашило Сеть

Завершившийся в конце мая в Севастополе конкурс «Миссис королева красоты – Крым Весна 2022» ошарашил интернет-пользователей. Победительницей состязания стала 34-летняя Ольга Валеева, вызвав бурную реакцию в Сети.

Большинство юзеров не поддержали выбор жюри, усомнившись в их неангажированности. В ходе конкурса Ольга Валеева заявила, что прожила маленькую жизнь, пока участвовала в конкурсе – она стала принцессой, на которую любуются. «А когда я приходила домой после репетиций, укладывала детей спать и сама репетировала на кухне», – поведала Валеева.

Тем не менее, пользователи Интернета не оценили таланты и дружелюбие девушки. Многие отметили, что на конкурсе, где ценится естественная красота, не может победить участница с такими внешними данными. Юзеры высмеяли решение жюри и принялись писать комментарии с негодованием. «Как такое возможно?», «Серьезно? Как ее в принципе пустили к участию», «Жюри имеет проблемы со зрением», «Это кошмар! Кто ее пустил?» – пишут пользователи.

Сама Ольга Валеева кратко прокомментировала свою неожиданную славу. «Вы поугорать тоже хотите? Проходите мимо!» – сказала она.

К слову, в Сети узнали в Ольге Валеевой одну из участниц шоу «Давай поженимся!» 2018 года. Эпатажная красотка представилась на программе, как учительница танцев из Симферополя. Она рассказала, что любит «отдыхать на природе и ездить за рулем», а в качестве жениха искала «татуированного бородача», умеющего зарабатывать и смеяться над собой.