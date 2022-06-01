Решение вынесено: Джонни Депп выиграл суд

Джонни Депп выиграл в суде с Эмбер Херд. Такое решение вынесли присяжные после долгих недель слушаний по делу о клевете: эту эпопею мы наблюдали в прямом эфире с середины апреля.

Актер обвинял бывшую жену во лжи, которая разрушила его карьеру. В ответ Херд рассказала, что муж ее насиловал и всячески терроризировал, а после натравил прессу и миллионы поклонников. Закон оказалась на стороне Джонни.

Присяжные решили, что Джонни Депп должен получить $15 млн компенсации. Актер хотел получить от бывшей жены $50 млн.

Эмбер всё-таки выиграла встречный иск на $2 миллиона. Итого долг экс-супругу составил всего $13 миллионов. Со всеми пошлинами и комиссиями на руки Депп получит около 8 миллионов.