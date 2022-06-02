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ФОТО ⟩ Что случилось с Элтоном Джоном? Папарацци сняли звезду в инвалидном кресле в аэропорту Лейпцига

Limon.ee
Что случилось с Элтоном Джоном? Папарацци сняли звезду в инвалидном кресле в аэропорту Лейпцига
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Сэр Элтон Джон
Сэр Элтон Джон Фото: Greg Allen

Накануне юбилейного концерта в честь Елизаветы II папарацци сняли Элтона Джона в аэропорту Лейпцига.

Музыкант возвращался домой после выступления. Он передвигался в инвалидной коляске, что вызвало беспокойство у фанатов. По словам очевидцев, артист выглядел слабым и был небрежно одет.

В эту субботу Элтон Джон появится на празднике в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II на престоле. Известно, что его выступление было записано заранее. Вместе с ним на сцену выйдут Queen, Дайана Росс и другие.

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