ФОТО ⟩ Что случилось с Элтоном Джоном? Папарацци сняли звезду в инвалидном кресле в аэропорту Лейпцига

Музыкант возвращался домой после выступления. Он передвигался в инвалидной коляске, что вызвало беспокойство у фанатов. По словам очевидцев, артист выглядел слабым и был небрежно одет.

В эту субботу Элтон Джон появится на празднике в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II на престоле. Известно, что его выступление было записано заранее. Вместе с ним на сцену выйдут Queen, Дайана Росс и другие.