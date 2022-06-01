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Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»: ей было 43 года

Limon.ee
Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»: ей было 43 года
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Елена Ясевич
Елена Ясевич Фото: Инстаграм

Стало известно, что скончалась Елена Ясевич. Ясновидящая завоевала любовь публики своими способностями, которые она продемонстрировала в известной тематической программе. Ее поклонники огорчены трагической новостью, сообщает Starhit.

О случившемся рассказал участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. «Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — рассказал «СтарХиту» Турчин.

По сообщениям в Сети, в последнее время Ясевич болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает. Поклонники блондинки обратились к близким экстрасенса. «Соболезнования всем родным и близким», — пишут они.

Елена заверяла, что получила дар от прабабушки. Она с детства развивала свои способности, чем изрядно пугала родителей. К слову, Ясевич выросла в семье бухгалтера и военного, поэтому мама просила девочку не говорить о своих умениях другим людям, дабы не столкнуться с жестокой людской молвой.

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