Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»: ей было 43 года

О случившемся рассказал участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. «Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — рассказал «СтарХиту» Турчин.

По сообщениям в Сети, в последнее время Ясевич болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает. Поклонники блондинки обратились к близким экстрасенса. «Соболезнования всем родным и близким», — пишут они.