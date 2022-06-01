Чулки и задранная юбка: Высоцкая поделилась развратными кадрами

Над перевоплощением ведущей в героиню шекспировской трилогии трудилась целая команда. Результат превзошел все ожидания публики. Мало того, что Высоцкая сильно изменилась для этого внешне, стало другим и её поведением.

Накануне, например, она устроила перед выходом на неожиданно смелое шоу в гримерке. Юлия опубликовала видео, в котором она, задрала юбку практически до обычного белья, игриво зараженных стройными ногами в чулках. Иногда такая артистка настраивалась на правильное настроение для выступления. Стоит отметить, что на легкую эротику от Высоцкой публикации отреагировала по-разному.

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«Судя по комментариям в Сети, многие сочли этот ролик развратным. Другие же рассыпались в комплиментах задору Юлии Высоцкой и отметили, что такой образ ей невероятно к лицу», - пишет ЭГ.