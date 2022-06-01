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На камни Стоунхенджа в Великобритании спроецировали портреты Елизаветы II

Limon.ee
На камни Стоунхенджа в Великобритании спроецировали портреты Елизаветы II
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stonehenge
stonehenge Фото: Marcin Kościółek / PantherMedia / Scanpix

На камни знаменитого памятника Стоунхендж в Великобритании спроецировали портреты королевы Елизаветы II к 70-летию ее пребывания на троне, сообщает English Heritage в соцсетях.

«Мы объединили две британские иконы, чтобы отметить платиновый юбилей. Мы спроецировали восемь портретов королевы Елизаветы II на Стоунхендж. Каждый них относится к разным десятилетиям ее правления», — пишет организация по сохранению исторической достопримечательности.

На знаменитом английском памятнике спроецировали фотографию с коронации Елизаветы II в 1953 году, снимок 1960-годов во время верховой езды и другие.

Елизавета II стала королевой 8 февраля 1953 года — ее правление началось сразу же после смерти ее отца, короля Георга VI. Официальная коронация прошла 2 июня 1953 года.

Ранее «Макдоналдс» заявил, что выпустит фарфоровый сервиз к юбилею Елизаветы II.

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