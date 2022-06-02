ПОД ШУМ ДОЖДЯ! ⟩ Планы на лето: главные кинопремьеры сезона

«Тихое место 2» (3 июня)

Продолжение триллера Джона Красински с Эмили Блант в главной роли. После смертельной угрозы семье Эббот предстоит столкнуться с ужасами внешнего мира.

«Заклятие 3: По воле дьявола» (10 июня)

Детективный фильм ужасов. В центре сюжета – история убийства, поразившая даже опытных исследователей паранормальных явлений.

«Ограбление по-джентльменски» (10 июня)

Пирс Броснан в главной роли! После побега из тюрьмы самый известный в мире в вор заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным, и вместе с ними нацеливается на крупнейшее хранилище золотых слитков.

«Надежда» (10 июня)

Норвежская драма, взявшая премию Label Europa Cinemas на Берлинском кинофестивале. В центре сюжета – пара, любовь которой возвращает… болезнь.

«Маржела: Своими словами» (10 июня)

Документальный фильм о жизни одного из самых влиятельных и революционных модельеров своего времени.

«Телохранитель жены киллера» (16 июня)

Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек в главных ролях! Комедийный боевик о том самом «телохранителе киллера», взявшего заслуженный отпуск. Правда, там его находит самая безумная в мире парочка: киллер мирового уровня и настоящий магнит неприятностей вместе со своей супругой.

«Ледяной драйв» (25 июня)

Триллер с Лиамом Нисаном. Колонна 33-тонных грузовиков должна проехать по тонкому таящему льду океана, чтобы спасти людей из обрушившейся алмазной шахты, а остановка или ускорение означают верную смерть.

Июль

«Джетлаг» (1 июля)

Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев в главных ролях! Из-за обычной ссоры в аэропорту жизнь этой пары кардинально меняется, и влюбленные оказываются по разные стороны света.

«Черная вдова» (8 июля)

Скарлетт Йоханссон снова в роли Наташи Романофф. Супергеройский боевик от Marvel, в котором Черной вдове предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Что было до «Мстителей»?

«Время» (22 июля)

Триллер от М. Найт Шьямалана. Семья отправляется в отпуск на тропический остров, но отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь – это один день.

«G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» (22 июля)

Генри Голдинг в фантастическом боевике о загадочном и смертоносном члене специального отряда G.I. Joe. Он одет во всё чёрное, никогда не снимает маску и не разговаривает.

«Круиз по джунглям» (29 июля)

Приключенческая комедия с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Отважная исследовательница дикой природы намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее будут брат и бесшабашный капитан круизного пароходика.

Август

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (5 августа)

Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Комедийный фантастический боевик Джеймса Ганна с Марго Робби!

«Главный герой» (12 августа)

Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити в комедийном боевике. У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир?

«Босс-молокосос 2» (19 августа)