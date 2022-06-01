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Неудачная покупка машины в Пярну: ни денег, ни машины

Добавлен комментарий полиции и юриста
Трийн Роос Limon.ee
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Неудачная покупка машины в Пярну: ни денег, ни машины
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Ostetud auto polnud töökorras.
Ostetud auto polnud töökorras. Фото: Erakogu

Жительница Пярну купила машину у мужчины в Хаапсалу. Продавец заверил, что у автомобиля отсутствуют серьезные дефекты, однако после совершения покупки оказалось, что машина может доехать лишь до ближайшей автомастерской. «И что мне сейчас делать?» — спрашивает женщина и делится своей историей с Elu24, чтобы предупредить других людей.

27-летняя Кэти из Пярну попала в очень неприятную ситуацию. «27 мая я купила в Хаапсалу автомобиль, который нашла на сайте auto24.ee. На глаза мне попалась Škoda Octavia (2007 года), которая стоила 1950 евро», — рассказывает Кэти. Она спросила, можно ли посмотреть машину и можно ли ее приобрести за 1500 евро. Продавец ответил, что поскольку машина в отличном состоянии, цену продавец не снизит. «Моя машина отремонтирована и прошла техобслуживание на 100 процентов», — заверил продавец.

Затем Кэти сказала, что посмотрит еще объявления о продаже автомобилей, поскольку у нее есть только 1500 евро. Позже продавец снова связался с Кэти, согласился продать машину за 1500 евро и был готов приехать в Пярну, чтобы показать машину. Поскольку предложенный день Кэти не подходил, она решила сама поехать в Хаапсалу 27 мая.

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