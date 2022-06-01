Неудачная покупка машины в Пярну: ни денег, ни машины

27-летняя Кэти из Пярну попала в очень неприятную ситуацию. «27 мая я купила в Хаапсалу автомобиль, который нашла на сайте auto24.ee. На глаза мне попалась Škoda Octavia (2007 года), которая стоила 1950 евро», — рассказывает Кэти. Она спросила, можно ли посмотреть машину и можно ли ее приобрести за 1500 евро. Продавец ответил, что поскольку машина в отличном состоянии, цену продавец не снизит. «Моя машина отремонтирована и прошла техобслуживание на 100 процентов», — заверил продавец.