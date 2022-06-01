Спортсмены, Маргарита и Виталий из Санкт-Петербурга выступают против спортивного марафона Насти, пишет Starnews.
На Ивлееву подают в суд и будут требовать 3,5 миллиона евро
На Ивлееву подают в суд и будут требовать 3,5 миллиона евро
Истец утверждает, что она пропагандирует не правильный спорт, который может нанести вред здоровью. Они утверждают, что упражнения она делает неправильно и пропагандирует распитие спиртных напитков во время тренировок.
«На наш взгляд материалы этого курса вредны и неэффективны. Подобный контент создан исключительно в целях заработка на наивных людях, Ивлеева баснословно обогащается, а все покупатели ее марафона могут лишиться здоровья».
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