ВИДЕО ⟩ Бежавшая с Бали эстонская мисс дала интервью: «Я чувствовала, что моя жизнь в опасности»

Валерия Васильева, которая отправилась на Бали за месяц до международного конкурса красоты Miss Global и должна была представлять там Эстонию, 30 мая в видеоинтервью Elu24 сказала, что ей очень жаль, что инцидент с полицией на Бали вообще произошел.

«Но они ничего не объяснили! Я не понимала, что происходит. Позже они сказали, что это было просто недоразумение», - объясняет она и дрожащим голосом добавляет, что, конечно, не хотела, чтобы что-то подобное случилось.

«Полиция остановила нас, приближаясь сзади, так что я вообще не поняла, что это была именно полиция. Мы с другом думали, что нас хотят ограбить», - вспоминает она об инциденте на Бали в середине мая, когда полицейские внезапно забрали ключи от скутера и отвезли Валерию и ее друга в полицейский участок.

Без объяснений

«Они ничего не объяснили нам ни на английском, ни на индонезийском, просто показали бумажку, на которой было написано 250 000 рупий. Мы понимали, что это штраф, который мы должны заплатить. Я дала им 300 000 индонезийских рупий наличными. Затем нам вернули ключ и разрешили уйти», - вспоминает модель, добавляя, что оплата штрафа не сопровождалась никакой бумагой или подписью. «Мы отдали им деньги, и все! Я еще просила вернуть разницу, потому что с нас же спрашивали 250 000, а я дала ему триста тысяч... Потом мы уехали».

Однако Валерия, с которой обошлись несправедливо, разозлилась и выложила видео в TikTok, в котором она грубо высказалась о полиции на Бали. «Мне очень жаль, что я так поступила, поэтому я записала видео с извинениями. Я удалила свое первое видео примерно через час, но люди скачали его и уже поделились им на Facebook и в TikTok, так что оно распространилось как лесной пожар», - объясняет она.

"Я испугалась полученных угроз, так как в сообщениях были такие слова: «мы знаем, где ты отдыхаешь и как тебя найти, мы поступим с тобой жестоко». Затем я получила сообщение, где эти люди указали улицу, на которой я жила. После прямых угроз я позвонила консулу, и он посоветовал уехать. Мои друзья, к которым я приехала погостить на Бали, испугались сильнее меня и тоже посоветовали уехать. Я очень благодарна своим друзьям, я думаю, возможно, они спасли мне жизнь, из-за всех сил поддержав желание уехать в такой ситуации"

- говорит Виктория.

То самое злободневное видео:

Пост модели возмутил местных жителей, и она начала получать угрозы в Instagram. «В сообщениях говорилось, что меня найдут, и я испугалась. Я чувствовала, что моя жизнь может быть в опасности, потому что было много угроз, поэтому через пару часов я уже стояла в аэропорту», - рассказывает Валерия, которая затем села на первый самолет с Бали в Эстонию.