У кого-то сказка заканчивается, стоит страсти между партнёрами поутихнуть, а у кого-то она и не начиналась вовсе. Рассказываем про имена женщин, которые превращают жизнь в ад, пишет Life.
Жизнь рядом с женщинами с этими именами — сущий ад
Некоторые только притворяются стервами, манипулируя любимыми мужчинами, хотя на самом деле могут быть вполне приятными дамами. А вот женщинам с этими именами и стараться не надо, чтобы испортить мужьям жизнь.
Имя Ольга
Ольга — та самая женщина, которую не устраивает всё. Обладательница этого имени словно никак не может определиться, что ей нужно. Поэтому, что бы муж ни делал и как бы ни старался предоставить Оле желаемое, её всё равно что-то да не устроит. В итоге для мужчины жизнь рядом с такой барышней часто превращается в череду бесконечных скандалов.
Женское имя Екатерина
Жизнь с женщиной по имени Екатерина полна ловушек и опасностей. Никогда не угадаете, где, по мнению Кати, вы ошибётесь. Эта девушка привыкла считать, что только она знает, как правильно всё делать. Поэтому своего мужа или партнёра Екатерина постоянно пытается контролировать, чем не только нарушает любые границы личного пространства и дозволенного, но и часто злит мужчину.
Женщина по имени Карина
Женщина с красивым именем Карина обожает, выйдя замуж, смотреть на другие пары и сравнивать свой брачный союз с их. Чаще всего обладательница этого имени тянется в сторону богатства и роскоши. Карина просто хочет наполнить жизнь всем, что ей нравится, вне зависимости от возможностей. Поэтому нередко высказывает претензии мужу, если тот не в состоянии обеспечить чем-то или купить что-то, что так понравилось Карине.
Имя Нелли
Эмоциональной и ранимой Нелли семейная жизнь даётся крайне тяжело. Проблема в том, что женщина с этим именем в какой-то момент начинает в любых фразах мужа слышать издёвки или насмешки. Не приняв такой резкой перемены отношения, Нелли сама будет инициировать частые ссоры и скандалы на почве недопонимания. Даже если в итоге окажется, что она надумала всё из-за неуверенности в себе и на самом деле проблемы нет, это не остановит такую девушку от постоянного выяснения отношений с мужем. Нелли будет обвинять супруга в том, что он её якобы разлюбил.