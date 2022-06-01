Третья жена Градского подала в суд на молодую вдову и своих детей, потребовав долю в наследстве

Александра Борисовича не стало 28 ноября прошлого года, и сразу пошли разговоры о том, что раздел имущества мэтра скорее всего будет сопровождаться скандалами. Официальных наследников у певца пять: вдова Марина Коташенко, на которой Градский женился за месяц до смерти, двое их общих маленьких сыновей — Александр и Иван, а также взрослые Даниил и Мария от предыдущего брака.

С их матерью, Ольгой Семеновной Фартышевой, Градский прожил больше 20 счастливых лет. Именно ее он считал самой красивой из всех своих жен. Расставание произошло по инициативе женщины, которая честно призналась, что полюбила другого: музыкант болезненно переживал разрыв. Однако, бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения, Ольга до последних дней оставалась близка с Александром Борисовичем, часто навещала, нанимала сиделок, ухаживала, когда он болел.

Женщина не является прямой наследницей и при разводе с артистом, судя по всему, ничего не делила. Поэтому на прошлой неделе она обратилась с иском в Тверской районный суд, чтобы восстановить справедливость. Ведь именно во время этого союза Градский обрел популярность, обзавелся большим количеством недвижимости. Любопытно, что среди ответчиков по делу — ее собственные дети, а также вдова, которая проходит уже под новой фамилией — Марина Градская.

«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе суда, также отметив, что беседа между представителями сторон назначена на 27 июня.

Александр Борисович владел внушительными коммерческими площадями в центре Москвы — порядка 600 квадратов у него снимали под рестораны, офисы, магазины, салоны красоты. Также на певца зарегистрировано девять земельных участков и два жилых дома в Подмосковье, каждый площадью более 1000 кв.м., несколько квартир и люксовых машин, у него остались банковские счета, архивы, авторские права.