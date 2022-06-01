Беременные школьницы в СССР: как травили «Лолит» за их раннее материнство

''Раз вы пошли в больницу к НЕЙ, то вы сами такие же шалавы! Родите в школьной форме!'' — заявила наша классная руководительница, которая, на минуточку, в этот момент сама была беременной. На что одна из наших мам не выдержала и заявила: ''Постыдились бы такое говорить, сама ребенка под сердцем носишь!''

Но на этом скандал не закончился. Районо потребовало, чтобы мы написали объяснительные, с кем видели Валю и что она рассказывала о своих контактах. Это было так стыдно! Только гораздо позже вспомнив какие-то детали, я поняла, что Валя, скорее всего, стала жертвой если не изнасилования, то сильного принуждения со стороны взрослого мужчины. Но из-за того, что все боялись говорить, а молчать было проще, ситуация вышла из-под контроля и закончилась вот так.

А скандал тем временем набирал обороты. Из местной женской консультации к нам вызвали гинеколога и прямо на диване в кабинете директора нас осмотрели. Родителям выдали официальные справки, что мы девственницы, чтобы, так сказать, предупредить еще один такой позор».

Дети СССР. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Мария Воробьева сдавала выпускные экзамены в школе в 1984 году на седьмом месяце беременности. В конце лета на свет появился Гриша, обожаемый сын.

«Я долго встречалась с парнем Мишей на два года старше, он заявил, что после одного раза ничего не будет, мы и попробовали. Когда у меня не пришли месячные, мне стало так страшно, что я аж задыхаться начала. И тут же пришла паника, надо что-то делать! Я прыгала через козла на физкультуре, вызвалась мыть окна в классе и оттуда сигала вниз, я лежала в горячей ванной, в общем, все дикие способы, которые мне советовали подруги, я испробовала на себе. Ничего, разумеется, не помогло. Матери я призналась, когда уже было 5 месяцев», — рассказывает Маша. — «Отец меня ударил по голове, тут же посадили под домашний арест, а в школе сказали, что я заболела. Через несколько дней мать повезла меня вечером в больницу. Мы зашли через какой-то хозблок в гинекологию, чтоб нас никто не видел, где мама сунула врачу в карман 3 рубля и сказала ждать».

Родительница договорилась с гинекологом о том, чтобы вызвать искусственные роды, но врач, осмотрев школьницу, покачал головой: «Не возьмусь. Она худая, плюс анемичная, плод большой, если что случится, меня посадят!»

Так и решилась судьба Гриши, решили рожать.