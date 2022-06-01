По словам российского публициста Михаила Шахназарова, телеведущая не может самостоятельно «ни одного вопроса сформулировать».
Работает на «ухе»: стало известно, как Собчак дурачит своих зрителей
Ксения Собчак, которую многие считают выдающимся интервьюером, лишь создает видимость профессионала. На самом деле вопросы и реплики ей подсказывают настоящие журналисты из ее команды в так называемый аудиосуфлер — устройство, которое незаметно крепится в ушной раковине. Об этом рассказал публицист Михаил Шахназаров Пятому каналу.
«Ксения Анатольевна тоже на „ухе“. Это я говорю, как человек, который видел, как она работает. Она без „уха“ ни одного вопроса не может сформулировать. Ей туда надиктовывают», — заявил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
По словам публициста, все интервью Собчак создает «мощная команда профессионалов», она же сама добилась успеха только благодаря известной и влиятельной фамилии.
«Ксения Собчак — это фамилия, которая выполнила свою функцию. Она прекрасно это знает и, конечно, болезненно реагирует», — подчеркнул публицист.