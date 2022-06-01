Работает на «ухе»: стало известно, как Собчак дурачит своих зрителей

«Ксения Анатольевна тоже на „ухе“. Это я говорю, как человек, который видел, как она работает. Она без „уха“ ни одного вопроса не может сформулировать. Ей туда надиктовывают», — заявил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

По словам публициста, все интервью Собчак создает «мощная команда профессионалов», она же сама добилась успеха только благодаря известной и влиятельной фамилии.

«Ксения Собчак — это фамилия, которая выполнила свою функцию. Она прекрасно это знает и, конечно, болезненно реагирует», — подчеркнул публицист.