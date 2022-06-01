Берите с собой солнцезащитный крем, а не алкоголь: начался пляжный сезон

«Главное – чтобы посетители пляжей не оставляли самых младших членов семьи у водоема одних», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Прошлым летом быстрое и своевременное вмешательство береговых охранников G4S спасло несколько маленьких детей, которые едва не утонули из-за того, что родители за ними не следили. «Маленькие дети очень любопытные, но опасность они пока ощущают плохо, поэтому присутствие родителей очень важно для предотвращения несчастных случаев», – добавил Сеэмель.

На публичных пляжах зона для купания обозначена в водоеме буйками. Плавать в этой зоне безопасно: там не слишком глубоко и пловец, как правило, остается в поле зрения береговой охраны. Также буйки обозначают территорию, предназначенную только для купальщиков, а не для водного транспорта или серфингистов.

Береговая охрана напоминает, что правила благоустройства, установленные самоуправлениями, запрещают приходить на пляж с домашними животными, и береговая охрана следит за соблюдением этого правила. «К счастью, много отличных мест, где могут купаться четвероногие друзья, найдется и за пределами официальных пляжей», – отметил глава береговой охраны.

Помимо домашних животных, дома следует оставить алкоголь и стеклотару – вместо этого в жаркий день возьмите с собой на пляж солнцезащитный крем, питьевую воду и хорошее настроение.

С 1 июня на сайте G4S можно посмотреть информацию о температуре воздуха и воды на пляжах, а также о числе отдыхающих.

Береговая охрана в Пирита. Фото: Промо