Первого июня на пляжах Эстонии начинается официальный пляжный сезон. Сто береговых охранников G4S обеспечивают безопасность отдыхающих на 20 пляжах в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Хаапсалу, Курессааре, Валга, Пылва, Элва и Тырва.
Берите с собой солнцезащитный крем, а не алкоголь: начался пляжный сезон
«Главное – чтобы посетители пляжей не оставляли самых младших членов семьи у водоема одних», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Прошлым летом быстрое и своевременное вмешательство береговых охранников G4S спасло несколько маленьких детей, которые едва не утонули из-за того, что родители за ними не следили. «Маленькие дети очень любопытные, но опасность они пока ощущают плохо, поэтому присутствие родителей очень важно для предотвращения несчастных случаев», – добавил Сеэмель.
На публичных пляжах зона для купания обозначена в водоеме буйками. Плавать в этой зоне безопасно: там не слишком глубоко и пловец, как правило, остается в поле зрения береговой охраны. Также буйки обозначают территорию, предназначенную только для купальщиков, а не для водного транспорта или серфингистов.
Береговая охрана напоминает, что правила благоустройства, установленные самоуправлениями, запрещают приходить на пляж с домашними животными, и береговая охрана следит за соблюдением этого правила. «К счастью, много отличных мест, где могут купаться четвероногие друзья, найдется и за пределами официальных пляжей», – отметил глава береговой охраны.
Помимо домашних животных, дома следует оставить алкоголь и стеклотару – вместо этого в жаркий день возьмите с собой на пляж солнцезащитный крем, питьевую воду и хорошее настроение.
С 1 июня на сайте G4S можно посмотреть информацию о температуре воздуха и воды на пляжах, а также о числе отдыхающих.
Пляжный сезон продлится до 31 августа. В зависимости от размера пляжа и числа посетителей, пляжи патрулируют от одного до пяти береговых охранников.