Тёплую весну с её яркими красками мы так и не дождались, остается надеяться и верить, что лето всё таки найдёт нас и приласкает жаркими лучами солнца.
ВИДЕО ⟩ Голое тело или монашеская скромность: эстонские дизайнеры рассказали о летних трендах
Голое тело или монашеская скромность: эстонские дизайнеры рассказали о летних трендах
Как и в чем встретить самый долгожданный сезон года? Какие краски и цвета будут актуальны этим летом? Что надеть на пляж? Как украсить себя, чтобы быть в тренде? Обо всем этом мы расспросили эстонских дизайнеров Диану Денисову и Анастасию Балак.
Не только расспросили, но и попросили наглядно продемонстрировать!
Смотрите видео, чтобы точно быть самой модной на пляже.
Ключевые слова