ВИДЕО ⟩ Голое тело или монашеская скромность: эстонские дизайнеры рассказали о летних трендах

Как и в чем встретить самый долгожданный сезон года? Какие краски и цвета будут актуальны этим летом? Что надеть на пляж? Как украсить себя, чтобы быть в тренде? Обо всем этом мы расспросили эстонских дизайнеров Диану Денисову и Анастасию Балак.