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ВИДЕО ⟩ Голое тело или монашеская скромность: эстонские дизайнеры рассказали о летних трендах

Limon.ee Виктория Соломончук
Голое тело или монашеская скромность: эстонские дизайнеры рассказали о летних трендах
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Тёплую весну с её яркими красками мы так и не дождались, остается надеяться и верить, что лето всё таки найдёт нас и приласкает жаркими лучами солнца. 

Как и в чем встретить самый долгожданный сезон года? Какие краски и цвета будут актуальны этим летом? Что надеть на пляж? Как украсить себя, чтобы быть в тренде? Обо всем этом мы расспросили эстонских дизайнеров Диану Денисову и Анастасию Балак.

Не только расспросили, но и попросили наглядно продемонстрировать!

Смотрите видео, чтобы точно быть самой модной на пляже.

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