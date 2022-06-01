Джей Ло показала фантастическую фигуру в очень маленьком бикини

За несколько минут снимок собрал больше полумиллиона «лайков». Стоит отметить, что певица находится в потрясающей форме, звезда готова к летнему сезону на все 100%.

Отдельно остановимся на классическом черном купальнике-бикини Джей Ло. Подобные варианты — классика отпускного гардероба. Если у вас все еще по какой-то причине нет такого, то вот пять вариантов, которые можно заказать прямо сейчас.