Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях новые снимки. На фото 52-летняя певица позирует у бассейна в очень маленьком черном бикини и в шелковом халате с принтом в виде бабочек. Образ Джей Ло дополнила крупными очками и мюлями на каблуке, сообщает ELLE.
Джей Ло показала фантастическую фигуру в очень маленьком бикини
Джей Ло показала фантастическую фигуру в очень маленьком бикини
За несколько минут снимок собрал больше полумиллиона «лайков». Стоит отметить, что певица находится в потрясающей форме, звезда готова к летнему сезону на все 100%.
Отдельно остановимся на классическом черном купальнике-бикини Джей Ло. Подобные варианты — классика отпускного гардероба. Если у вас все еще по какой-то причине нет такого, то вот пять вариантов, которые можно заказать прямо сейчас.