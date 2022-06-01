45-летнюю принцессу Катара обнаружили мертвой в ее доме в Испании
Младшая дочь Касии, живущая во Франции, обратилась к властям. Девушка сообщила, что очень обеспокоена. По ее словам, мама уже четыре дня не отвечала ей на звонки.
После этого полицейские в сопровождении швейцара проникли в дом Галланио в испанской Марбелье. Там правоохранители увидели тело 45-летней бывшей принцессы Катара. Медики заявили, что признаков насилия они не обнаружили.
Галланио родилась в Лос-Анджелесе, но у нее польское происхождение. Касия была третьей женой Абдельазиза бен Халифа Аль Тани. 73-летний шейх приходится дядей нынешнему эмиру Катара.
Касия вышла замуж за Абдельазиза в 2004 году. Она родила трех дочерей. Сейчас близняшкам по 17 лет, а младшей – 15.
Галланио было отказано в опеке. Три ее дочери живут с отцом в роскошном доме рядом с Елисейскими полями в Париже. Их мать в последнее время проживала в Испании, она страдала от депрессии и алкогольной зависимости, сообщает Le Parisien.