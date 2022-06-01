45-летнюю принцессу Катара обнаружили мертвой в ее доме в Испании

Младшая дочь Касии, живущая во Франции, обратилась к властям. Девушка сообщила, что очень обеспокоена. По ее словам, мама уже четыре дня не отвечала ей на звонки.

После этого полицейские в сопровождении швейцара проникли в дом Галланио в испанской Марбелье. Там правоохранители увидели тело 45-летней бывшей принцессы Катара. Медики заявили, что признаков насилия они не обнаружили.

Полицейские полагают, что Касия умерла из-за передозировки наркотиков. Однако знакомые женщины утверждают, что она была противницей алкоголя и запрещенных веществ.

Галланио родилась в Лос-Анджелесе, но у нее польское происхождение. Касия была третьей женой Абдельазиза бен Халифа Аль Тани. 73-летний шейх приходится дядей нынешнему эмиру Катара.

Касия вышла замуж за Абдельазиза в 2004 году. Она родила трех дочерей. Сейчас близняшкам по 17 лет, а младшей – 15.

10 лет бывшие супруги боролись за опеку после обвинений мужчины в сексуальном насилии над старшей дочерью. Аль Тани отрицал все обвинения. Мужчина живет во Франции, он был вынужден покинуть свою страну из-за предполагаемого государственного переворота, направленного против лидера Катара.

https://www.thevoicemag.ru/stars/news/31-05-2022/45-letnyuyu-byvshuyu-princessu-katara-obnaruzhili-mertvoy-v-ee-dome-v-ispanii/