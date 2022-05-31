Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Limon.ee
Умер актер из «Моей прекрасной няни»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Игорь Сидоров
Игорь Сидоров Фото: кадр видеозаписи

Ушел из жизни российский актер кино и сериалов Игорь Сидоров. Ему было 57 лет, сообщает The Voicemag.

Еще одна потеря в российском кинематографе. Не стало звезды сериалов Игоря Сидорова. Актер скончался 20 мая, но о его смерти стало известно только сейчас. Информация появилась на сайте Кино-Театр.ру.

Поклонники артиста потрясены случившемся. «Что ж так рано-то?! Соболезнования родным и близким», — написала пользовательница Любовь Ескина.

Коллеги Сидорова ранее высказывались о нем как о приятном человеке и отличном партнере. «Игорь — замечательный партнер. Обаятельный, умный, соответствующий всему, что желает и режиссер, и общая ситуация на площадке. Наши съемки стали праздником. Горжусь, что являюсь его коллегой», — писал Максимилиан Потёмкин.

«Давно знаю Игоря Сидорова как коллегу по съемкам. У него были творческий огонек, интеллигентность и ответственное отношение к делу», — высказывался Владимир Болотнов.

Причина смерти Сидорова не сообщается. Родные артиста на данный момент не прокомментировали его уход из жизни.

Сидоров сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Интерны», «Универ», «Джуна», «Папаши», «Папины дочки», «След», «Клуб» и многих других.

Ключевые слова
Наверх