Ушел из жизни российский актер кино и сериалов Игорь Сидоров. Ему было 57 лет, сообщает The Voicemag.
Умер актер из «Моей прекрасной няни»
Еще одна потеря в российском кинематографе. Не стало звезды сериалов Игоря Сидорова. Актер скончался 20 мая, но о его смерти стало известно только сейчас. Информация появилась на сайте Кино-Театр.ру.
Поклонники артиста потрясены случившемся. «Что ж так рано-то?! Соболезнования родным и близким», — написала пользовательница Любовь Ескина.
Коллеги Сидорова ранее высказывались о нем как о приятном человеке и отличном партнере. «Игорь — замечательный партнер. Обаятельный, умный, соответствующий всему, что желает и режиссер, и общая ситуация на площадке. Наши съемки стали праздником. Горжусь, что являюсь его коллегой», — писал Максимилиан Потёмкин.
«Давно знаю Игоря Сидорова как коллегу по съемкам. У него были творческий огонек, интеллигентность и ответственное отношение к делу», — высказывался Владимир Болотнов.
Причина смерти Сидорова не сообщается. Родные артиста на данный момент не прокомментировали его уход из жизни.
Сидоров сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Интерны», «Универ», «Джуна», «Папаши», «Папины дочки», «След», «Клуб» и многих других.