Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Еще одна потеря в российском кинематографе. Не стало звезды сериалов Игоря Сидорова. Актер скончался 20 мая, но о его смерти стало известно только сейчас. Информация появилась на сайте Кино-Театр.ру.

Поклонники артиста потрясены случившемся. «Что ж так рано-то?! Соболезнования родным и близким», — написала пользовательница Любовь Ескина.

Коллеги Сидорова ранее высказывались о нем как о приятном человеке и отличном партнере. «Игорь — замечательный партнер. Обаятельный, умный, соответствующий всему, что желает и режиссер, и общая ситуация на площадке. Наши съемки стали праздником. Горжусь, что являюсь его коллегой», — писал Максимилиан Потёмкин.

«Давно знаю Игоря Сидорова как коллегу по съемкам. У него были творческий огонек, интеллигентность и ответственное отношение к делу», — высказывался Владимир Болотнов.

Причина смерти Сидорова не сообщается. Родные артиста на данный момент не прокомментировали его уход из жизни.