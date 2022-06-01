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В Таллинне состоится «Утиное ралли» в поддержку больных раком детей

Limon.ee
В Таллинне состоится «Утиное ралли» в поддержку больных раком детей
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Tallinn Kadriorg, 09.06.2018 Pardiralli 2018. Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks. The Duck Race taking place on 9 June in Kadriorg Park in Tallinn is the largest charity family fun day. Everyone can visit the event's website pardiralli.ee and purchase themselves, their family or employees racing duck numbers or make a donation for little patients. Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia
Tallinn Kadriorg, 09.06.2018 Pardiralli 2018. Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks. The Duck Race taking place on 9 June in Kadriorg Park in Tallinn is the largest charity family fun day. Everyone can visit the event's website pardiralli.ee and purchase themselves, their family or employees racing duck numbers or make a donation for little patients. Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia Фото: Joakim Klementi/Eesti Meedia/scanpix

В Кадриорге 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдёт традиционная благотворительная акция «Утиное ралли» в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их родителей. Стать спонсором мероприятия может каждый желающий, среди участников будут разыграны призы.

Заплыв резиновых уточек состоится уже в девятый раз. Инициатором акции выступает Эстонский союз родителей детей, больных раком.

Главная цель мероприятия — как можно шире осветить ситуацию с семьями, где есть дети с онкологическими заболеваниями, а также призвать предприятия и жителей страны поучаствовать в благотворительности и тем самым внести свой вклад в оказании помощи онкобольным и их родным.

Начиная с 2014 года, когда прошла первая акция, на собранные пожертвования организаторам удалось создать центр поддержки и предоставления услуг, приобрести мониторы для наблюдения за детьми в больничных палатах отделения гематологии и онкологии, закупить лекарства, которые не финансируются Эстонским фондом медицинского страхования (Больничной кассой) и многое другое.

Как принять участие в ралли

Желающие оказать поддержку могут внести любую посильную сумму на домашней страничке Pardiralli, забронировав тем самым одну или несколько уточек с порядковым номером.

Прийти поболеть за свою уточку можно будет в 19:30 в среду, 1 июня, в парке Кадриорг (а также в прямом эфире на телеканале ETV), где в воду канала одновременно выпустят тысячи разноцветных участников для прохождения определённой дистанции.

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