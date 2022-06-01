В Таллинне состоится «Утиное ралли» в поддержку больных раком детей

Заплыв резиновых уточек состоится уже в девятый раз. Инициатором акции выступает Эстонский союз родителей детей, больных раком.

Главная цель мероприятия — как можно шире осветить ситуацию с семьями, где есть дети с онкологическими заболеваниями, а также призвать предприятия и жителей страны поучаствовать в благотворительности и тем самым внести свой вклад в оказании помощи онкобольным и их родным.

Начиная с 2014 года, когда прошла первая акция, на собранные пожертвования организаторам удалось создать центр поддержки и предоставления услуг, приобрести мониторы для наблюдения за детьми в больничных палатах отделения гематологии и онкологии, закупить лекарства, которые не финансируются Эстонским фондом медицинского страхования (Больничной кассой) и многое другое.

Как принять участие в ралли

Желающие оказать поддержку могут внести любую посильную сумму на домашней страничке Pardiralli, забронировав тем самым одну или несколько уточек с порядковым номером.