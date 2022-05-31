Русский театр кукол закрывает очередной театральный сезон

Оказывается даже самый обычный летний дождик может превратиться в морковный, сырный, малиновый, конфетный и даже медовый…Для того чтобы это произошло, достаточно найти на небе соответствующую тучку, подлететь к ней и как следует ее потрясти! Что делать, если у вас нет крыльев? …