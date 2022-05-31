4 июня в 11.00 Русский театр кукол закрывает очередной театральный сезон. Спешите увидеть наш премьерный спектакль «Земляничный дождик»по сказкам И.Фарбаржевича.
Русский театр кукол закрывает очередной театральный сезон
Русский театр кукол закрывает очередной театральный сезон
Оказывается даже самый обычный летний дождик может превратиться в морковный, сырный, малиновый, конфетный и даже медовый…Для того чтобы это произошло, достаточно найти на небе соответствующую тучку, подлететь к ней и как следует ее потрясти! Что делать, если у вас нет крыльев? …
- Летайте на зонтике! На чем же еще можно летать во время дождя…
- Режиссёр-постановщик: Владимир Барсегян
- Помощники режиссёра: Ольга Габец, Роман Максимук, Дмитрий Кордас
- Художники: Ирина Барсегян, Ирина Марьяпуу
- Куклы: Марина Вотинцева
- Бутафоры: Марина Вяткина, Ольга Габец
- Актёры: Марина Вяткина, Ольга Габец, Роман Максимук
- Продолжительность: 35 мин.
Билеты смотрите на сайте Piletilevi.ee.
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