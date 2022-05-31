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Платиновый юбилей на престоле: в честь Елизаветы II британский McDonald's выпустит серию посуды из фарфора

Limon.ee
Платиновый юбилей на престоле: в честь Елизаветы II британский McDonald's выпустит серию посуды из фарфора
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Макдональдс
Макдональдс Фото: Shutterstock

Всего будет выпущено 70 сервизов. Счастливчиков, которые смогут приобрести набор, выберут в приложении «Макдоналдса», сообщает Wilsacom.

В честь платинового юбилея на троне королевы Елизаветы II британский «Макдоналдс» выпустит серию фарфоровой посуды.

Сервиз небольшой: тарелка в виде упаковки от бургера, коробочка для картофеля фри и стакан с трубочкой. На посуде изображены логотипы сети быстрого питания и символика юбилея Елизаветы II.

Но и это не всё: к юбилею «Макдоналдс» изменил слоган на «One’s lovin’ it» и обновил свою культовую мелодию — его записали при участии Королевского филармонического оркестра.

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