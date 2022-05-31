Всего будет выпущено 70 сервизов. Счастливчиков, которые смогут приобрести набор, выберут в приложении «Макдоналдса», сообщает Wilsacom.
Платиновый юбилей на престоле: в честь Елизаветы II британский McDonald's выпустит серию посуды из фарфора
Платиновый юбилей на престоле: в честь Елизаветы II британский McDonald's выпустит серию посуды из фарфора
В честь платинового юбилея на троне королевы Елизаветы II британский «Макдоналдс» выпустит серию фарфоровой посуды.
Сервиз небольшой: тарелка в виде упаковки от бургера, коробочка для картофеля фри и стакан с трубочкой. На посуде изображены логотипы сети быстрого питания и символика юбилея Елизаветы II.
Но и это не всё: к юбилею «Макдоналдс» изменил слоган на «One’s lovin’ it» и обновил свою культовую мелодию — его записали при участии Королевского филармонического оркестра.