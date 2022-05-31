Платиновый юбилей на престоле: в честь Елизаветы II британский McDonald's выпустит серию посуды из фарфора

Сервиз небольшой: тарелка в виде упаковки от бургера, коробочка для картофеля фри и стакан с трубочкой. На посуде изображены логотипы сети быстрого питания и символика юбилея Елизаветы II.

Но и это не всё: к юбилею «Макдоналдс» изменил слоган на «One’s lovin’ it» и обновил свою культовую мелодию — его записали при участии Королевского филармонического оркестра.