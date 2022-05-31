Пока цены в Эстонии растут, а недельный отдых на Сааремаа стоит больше 500 евро, авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно продают по смешным ценам. Сегодняшние туристические находки собраны с сайта Trip.ee.
Билеты туда-обратно из Таллинна в экзотический Бангкок продаются по отличной цене
Билеты туда-обратно из Таллинна в экзотический Бангкок продаются по отличной цене
Полет в оба конца из Таллинна в Ливерпуль от 14 евро.
Полет в оба конца из Талинна в Париж от 37 евро.
Полет в оба конца из Талинна в Рим от 41 евро.
Полет в оба конца из Талинна в Хорватию от 159 евро.
Полет в оба конца из Талинна в Бангкок от 440 евро.
Полет в оба конца из Талинна в Камбоджу от 612 евро.