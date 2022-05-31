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Билеты туда-обратно из Таллинна в экзотический Бангкок продаются по отличной цене

Postimees Reis Limon.ee
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Билеты туда-обратно из Таллинна в экзотический Бангкок продаются по отличной цене
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Бангкок. Фото иллюстративное.
Бангкок. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Пока цены в Эстонии растут, а недельный отдых на Сааремаа стоит больше 500 евро, авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно продают по смешным ценам. Сегодняшние туристические находки собраны с сайта Trip.ee.

Полет в оба конца из Таллинна в Ливерпуль от 14 евро.

Полет в оба конца из Талинна в Париж от 37 евро

Полет в оба конца из Талинна в Рим от 41 евро

Полет в оба конца из Талинна в Хорватию от 159 евро

Полет в оба конца из Талинна в Бангкок от 440 евро.

Полет в оба конца из Талинна в Камбоджу от 612 евро

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