Эстонская певица о проекте семейного пособия: мы не можем вкалывать на четырех работах!

Известная эстонская певица и скрипачка Сандра Нурмсалу участвовала в конкурсе Евровидения 2009 в качестве солистки ансамбля Urban Symphony. Песня заняла 6-ое место в финале. А ещё она мама двух дочерей, Кристал Ингрид, и Флора Ли, и сына, Тристана Экке.

«Не сердитесь на многодетные семьи — вы знаете, стоимость жизни все равно съедает текущие льготы, но в то же время — мы не можем работать в четырех местах, чтобы занять ту же позицию, что и маленькие семьи с точки зрения доходов и расходов», — пишет музыкант Сандра Нурмсалу в социальных сетях, ссылаясь на законопроект об увеличении семейного пособия.

Сандра подчеркивает, что им еще предстоит справиться с теми же зарплатами, что и семьям с одним-двумя детьми. «Стоимость во много раз выше для всего. Больше понимания, меньше желчи по отношению к тем, кто не даст нации вымереть и несет обязательства по содержанию для вас в этом отношении», — говорит музыкант.

Законопроект об увеличении семейных пособий, представленный Центристской партией и тремя оппозиционными партиями, с которыми Партия реформ не согласна в его нынешнем виде, вышел на первое чтение 30 мая.

Заместитель председателя Партии Реформ Юрген Лиги заявил, что бросать деньги без разбора в таком виде не осуществимо для государства. «Чисто финансово и социально, это полный идиотизм», — сказал Лиги о законопроекте.

Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилаид выразил надежду, что Партия Реформ все же присоединится к законопроекту, хотя партия правящей коалиции заявила, что если законопроект будет принят как таковой, премьер-министр уйдет в отставку. По мнению Карилаида, именно Партия Реформ вводит их в вынужденное положение, потому что даже не удосуживается их выслушать.

«Игнорирование поднятых тем привел к тому, что мы обратились за политической поддержкой, чтобы мы могли реализовать нашу политическую точку зрения», - сказал Карилаид. Тем не менее, Партия Реформ направила сообщения в своих заявлениях о том, что она готова заниматься детскими пособиями, вопрос в том, будет ли законопроект поддержан.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что в принципе они не против поддержки детей, но у Центристской партии попросили время, чтобы обсудить этот вопрос между собой. Однако им не дали времени – по словам Карилаида, потому что «в аномальной ситуации нужна определенность».

Он указал, например, что решение об освобождении пенсионеров от подоходного налога также было принято полтора года назад. «Решение должно быть принято раньше, должна быть проведена подготовка, и законопроект будет реализован с февраля 2023 года», — сказал он.

В понедельник Рийгикогу не поддержал предложение Партии реформ отклонить законопроект о семейных пособиях в первом чтении, поэтому парламент приступит к рассмотрению законопроекта.

Законопроект предусматривает повышение детского пособия на первого и второго детей до 100 евро вместо прежних 60 евро, т.е. до того же уровня, что и детское пособие на третьего и более детей. В дальнейшем детское пособие будет равно 100 евро в месяц на каждого ребенка.

Законопроект увеличит пособие для семей с детьми с тремя-шестью детьми до 700 евро в календарном месяце вместо прежних 300 евро, а пособие для многодетных семей с семью и более детьми будет увеличено до 900 евро вместо прежних 400 евро.

Для того чтобы пособие многодетным семьям продолжало быть пропорциональным повышению уровня жизни и размер пособия не нужно менять каждый год, пособие индексируется по индексу к 1 апреля каждого календарного года. Величина индекса зависит от 20 процентов годового роста индекса потребительских цен и на 80 процентов от ежегодного увеличения поступления на пенсионное страхование части социального налога.

Индекс выражается с точностью до трех мест после запятой. Пособие для многодетных семей не индексируется, если значение индекса меньше 1000. Это означает, что по мере падения уровня жизни пособие для многодетных семей не будет уменьшаться.

Законопроект вносит изменения в систему снижения пособия для многодетных семей, согласно которой пособие для многодетных семей будет уменьшаться по достижении совершеннолетия трех младших несовершеннолетних детей в семье. Вместо нынешней системы, где пособие для многодетных семей исчезло, когда первый ребенок достигнет совершеннолетия, пособие для многодетных семей будет выплачиваться в полном объеме до тех пор, пока в семье вырастут не менее трех несовершеннолетних детей.

Если в семье трое и более детей, но только двое из них несовершеннолетние, пособие для многодетных семей будет уменьшено на пропорциональную 1/3. В качестве ведущей комиссии была назначена Комиссия по социальным вопросам.